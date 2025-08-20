Francia señala su «consternación» por las sanciones de EE.UU. a jueces de la CPI

París, 20 ago (EFE).- Francia manifestó este miércoles su «consternación» por las nuevas sanciones aprobadas por Estados Unidos contra cuatro magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), uno de ellos un juez francés.

Francia pide al Gobierno de Washington retirar todas sus medidas contra la CPI, tomadas sobre la base de un decreto presidencial de febrero pasado, y considera que «constituyen una ofensa contra la Corte y los 125 Estados partes del Estatuto de Roma, y son contrarias al principio de independencia de la justicia», según una declaración del portavoz del Ministerio de Exteriores..

La declaración francesa recalcó el apoyo de París y su apoyo «sin fisuras» a la CPI y a su personal, ya que «su papel es esencial en la lucha contra la impunidad».

Los sancionados son Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, adjunta del fiscal de la CPI Karim Khan; Mame Mandiaye Niang, de Senegal, también adjunta de Khan; y Kimberly Prost, de Canadá.

Varios de ellos están involucrados en la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Esas órdenes se emitieron en noviembre pasado por los presuntos cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza, como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023. EFE

