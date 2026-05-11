Francia y España encabezan el interés de los europeos por la jardinería urbana

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Redacción Medioambiente, 11 may (EFE).- Francia (con un 39 % de los encuestados) y España (con un 36 %) son los dos grandes países europeos con mayor participación en jardinería urbana, una actividad hasta ahora considerada «de nicho» y reconvertida en los últimos años en «hábito generalizado», según el estudio ‘Gardens of Europe’ (Jardines de Europa).

Casi uno de cada tres europeos de los países incluidos en el informe (España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) se implica en el cultivo de plantas, flores o verduras en balcones, azoteas y alféizares, así como en el cuidado de jardines interiores o compartidos «convirtiéndolos en refugios verdes personales» según el análisis encargado por STIGA, fabricante líder en maquinaria y equipos para el cuidado del jardín.

Una clara mayoría de los sondeados en todos los mercados analizados afirma estar hoy más interesada en esta actividad que hace cinco años, con los ciudadanos británicos liderando esta tendencia en un porcentaje del 65 % mientras que los españoles alcanzan el 55 %.

Los jardineros urbanos «no se definen por el espacio sino por cómo lo utilizan» y con un enfoque que «se centra menos en el diseño y más en el cuidado sencillo y rutinario», de acuerdo con este documento, que insiste en que cada vez más europeos transforman áreas reducidas en refugios verdes cotidianos «impulsados por un creciente interés y por sus beneficios para el bienestar».

De hecho, las tareas rutinarias son las más comunes en todos los países: quitar malas hierbas, limpiar y realizar cuidados estacionales son las actividades más extendidas, ya que involucran a cerca de dos tercios de estas personas, con un máximo del 81 % en Reino Unido y un 61 % en España.

Las actividades relacionadas con el cuidado específico del césped como cortar, regar y abonar también son habituales e involucran a algo más de la mitad de los encuestados aunque las diferencias entre países son más acusadas en este caso ya que la clasificación la encabezan aquí británicos (61 %) y alemanes (58 %), que cuentan con más superficie de este tipo, mientras que los españoles registran un porcentaje «significativamente menos común» (29 %).

La poda regular de árboles, arbustos y setos la lidera Alemania con un 62 %, mientras el resto de mercados «muestra una participación más moderada», que en el caso de España es del 34 %.

Además del mantenimiento, el estudio certifica el cultivo de plantas como otra práctica habitual: Reino Unido (61 %) e Italia (60 %) son los países más implicados en las ornamentales y Alemania y Francia (ambas con un 61 %), en el cultivo particular de verduras o plantas aromáticas.

Las actividades más creativas o centradas en el diseño continúan siendo minoritarias y donde más se practican es en Francia con un 43 % y Alemania con un 38 %), mientras que España apenas llega al 18 %.

Más allá de hábitos concretos, el estudio indica que la mayoría de jardineros urbanos considera que esta práctica mejora su bienestar general: más del 84 % en los casos de Reino Unido, Italia y España. EFE.

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