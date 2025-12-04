Fuerzas apoyadas por Emiratos toman control de provincia oriental de Yemen sin resistencia

Saná, 4 dic (EFE).- Las fuerzas del secesionista Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), se hicieron este jueves con el control de la provincia oriental yemení de Al Mahra sin resistencia de las tropas gubernamentales, en medio de un avance de este grupo en el este del país.

El CTS dijo en un comunicado que sus unidades aseguraron, sin resistencia, instalaciones militares y gubernamentales clave de toda la provincia, incluidos los cruces terrestres con Omán, mientras que apuntó que el avance se logró tras alcanzar un acuerdo con las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.

Asimismo, indicó que las tropas gubernamentales juraron lealtad al CTS, lo que supuso un cese del control de toda la provincia sin enfrentamientos en medio de la ofensiva de los secesionistas en la vecina región de Hadramut, donde han tomado varias ciudades clave.

Videos publicados en redes sociales que no han podido ser verificados independientemente muestran a combatientes del CTS dentro de importantes instalaciones militares tanto en Al Mahra como en Hadramut, lo que pone de relieve la creciente influencia del grupo en los territorios orientales de Yemen.

Hadramut, la provincia más grande del Yemen y un importante productor de petróleo, se ha mantenido relativamente estable durante gran parte de la guerra que comenzó hace una década entre el Ejecutivo yemení y los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe.

El gobierno del Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en 2015 contra el movimiento hutí -apoyado por Irán-, aún no ha hecho comentarios sobre el control del CTS.

Desde 2017, el CTS controla de facto la ciudad de Adén, la capital provisional del Yemen tras la toma de los hutíes de Saná.

La rivalidad entre el CTS y el Gobierno reconocido ha provocado repetidas crisis, enfrentamientos armados y un bloqueo del proceso político, ya que el Ejecutivo ha acusado a los separatistas de socavar la unidad del Estado y de querer imponer un proyecto secesionista. EFE

