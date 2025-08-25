Fuerzas de seguridad de México detienen a narcotraficante requerido por Estados Unidos

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- Autoridades mexicanas anunciaron este lunes la detención en Colima, en el oeste del país, de José Luis ‘N’, requerido por los Estados Unidos, por ser uno de los principales operadores de un grupo criminal vinculado a la distribución de droga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que con el detenido fue identificado con uno de los principales operadores de un grupo criminal de la región.

El arresto, abundó, fue resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia que permitió localizar la zona de movilidad del sujeto y que las fuerzas de seguridad mexicanas implementaran vigilancias fijas y recorridos de seguridad hasta localizarlo e identificarlo.

«Una vez confirmada su identidad, se procedió a la detención para ejecutar una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa», señaló el texto.

La SSPC reportó el 12 de agosto más de 29.000 arrestos en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando empezó la Administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia tras el récord de más de 196.000 asesinatos durante el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE

