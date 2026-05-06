Fujimori promete ser presidenta de Perú solo los 5 años de mandato si gana las elecciones

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Lima, 6 may (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputará la segunda vuelta de las presidenciales de Perú previsiblemente contra el izquierdista Roberto Sánchez, aseguró que, si logra ser presidenta de su país en su cuarto intento, únicamente estará en el cargo los cinco años que corresponden al mandato.

«Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, solo será por cinco años», señaló durante una visita a la ciudad amazónica de Contamaná, en la región de Loreto, como parte del inicio de su gira por el país con miras a la segunda vuelta de junio.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se refirió así a los temores que suscita en una parte de la población su eventual llegada al poder con una reivindicación total del gobierno de su padre, que dio un golpe de Estado en 1992 y estableció una nueva Constitución con la que se reeligió hasta en dos ocasiones, la última con fraude electoral.

La Constitución peruana impide a los presidentes la reelección inmediata, lo que la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular asegura que respetará, tal y como también prometió en las tres anteriores ocasiones donde fue derrotada en la segunda vuelta de las presidenciales (2011, 2016 y 2021).

En cambio, señaló a Sánchez, su eventual rival, de querer quedarse en el poder supuestamente por 30 años bajo un modelo similar al chavismo en Venezuela, en aparente alianza con el líder ultranacionalista Antauro Humala, un hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) que estuvo 17 años en prisión por una asonada militar en 2005 y que actualmente encabeza el etnocacerismo, corriente política de supremacía de la raza andina.

Con el 98,02 % del escrutinio, Fujimori es la candidata más votada al obtener el 17,13 % de los votos válidos, lo que supone 2.824.997 papeletas; seguida de Sánchez, con el 12,04 %, y en tercera posición por López Aliaga, con un 11,89 %.

La segunda vuelta está programada para el domingo 7 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado alterar el calendario con una convocatoria de elecciones complementarias que no están contempladas en la norma, como pide López Aliaga para tratar de lograr los votos que le separan de Sánchez. EFE

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