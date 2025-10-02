Funcionarios cercanos a Trump animan a oficiales federales desplegados en Memphis

2 minutos

Washington, 1 oct (EFE).- Funcionarios del círculo cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezados por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se dirigieron este miércoles a decenas de agentes federales y a oficiales de policía de la ciudad de Memphis, desplegados como un comando de seguridad para «retomar el control» de esta zona.

Hegseth junto a la fiscal general Pam Bondi y el asesor de seguridad de la Casa Blanca, stephen Miller, se presentaron al centro de operaciones del comando de seguridad ante unos 200 agentes federales en Memphis, la principal ciudad del estado de Tennessee.

«No estamos aquí para cuestionarlos», les dijo Hegseth. «Estamos aquí para apoyarlos, para que puedan hacer su trabajo y regresar a casa sanos y salvos».

Mientras que Miller calificó al grupo de trabajo como una «operación de apoyo ilimitado de todo el Gobierno», que haría que la ciudad fuera «más segura de lo que cualquiera de ustedes pudiera imaginar».

Bondi agradeció al gobernador republicano Bill Lee por «abrir las puertas», así como por el «apoyo» para que el plan de seguridad de Trump pudiese instalarse en esta ciudad.

El pasado 15 de septiembre el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para enviar efectivos a la mayor ciudad del estado de Tennessee, gobernada por los demócratas y a la que describió como «profundamente perturbada».

El martes, Trump y Hegseth se reunieron con generales y almirantes del Ejército en el Pentágono, en un inusual encuentro en el que el mandatario instó a transformar «ciudades peligrosas» del país como Memphis en «campos de entrenamiento militar».

Las operaciones militares se ampliarán a otras ciudades, incluida Portland, en Oregón, a la que Trump dijo que hoy que ha enviado ya a la Guardia Nacional ante lo que calificó como «un deterioro de la seguridad». EFE

