Gales elige por primera vez en su historia un jefe de Gobierno nacionalista

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Londres, 12 may (EFE).- El líder del partido independentista galés Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, fue elegido este martes en el Parlamento de Cardiff (Senedd) como el próximo ministro principal de la región británica, lo que lo convierte en el primer jefe de gobierno en Gales de signo nacionalista.

Ap Iorwerth logró hoy la mayoría de votos en la Cámara Baja galesa, con el apoyo de los 43 diputados de su partido y de dos miembros del Partido Verde (Green Party), poniendo así fin a cerca de un siglo de dominio laborista en la nación histórica británica tras su contundente victoria en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 7 de mayo. EFE

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