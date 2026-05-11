García Montero denuncia que EE.UU. viola el derecho internacional con sus presiones a Cuba

2 minutos

La Habana, 11 may (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, denunció este lunes en La Habana que con el «mezquino» bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba se está violando el derecho internacional y castigando a todo un pueblo.

En los márgenes de una presentación de su libro ‘Antología Personal’, García Montero aseguró a EFE que viajar ahora a Cuba es una muestra de «solidaridad» con la isla frente a las presiones de Washington para que La Habana aplique reformas económicas y políticas.

«Se está violando, en nombre de un nuevo imperialismo, la justicia internacional. Y, además, de manera muy cruel, porque los que pagan las dificultades no son los Gobiernos, sino las personas», aseguró.

El director del Cervantes criticó que el objetivo de esas presiones sea «volver a convertir Cuba en el patio trasero» de EE.UU. y lamentó que «estén utilizando palabras como libertad y democracia para volver a someter económicamente a un pueblo que tiene derecho a decidir su historia por sí mismo y a vivir su dignidad».

García Montero apuntó que ve Cuba, país que visita con frecuencia desde hace décadas, en «una situación muy difícil» por este «bloqueo mezquino», en referencia a la decisión de EE.UU. de impedir la entrada de importaciones de petróleo y combustible desde enero.

La grave crisis económica y energética que padecía Cuba desde hace años se profundizó desde enero con el bloqueo petrolero, que ha paralizado casi por completo al sector estatal, de los hospitales a la industria, pasando por los ministerios.

También, matizó que el respaldo al derecho internacional y a la defensa de la comunidad latinoamericana frente a las presiones de EE.UU. no significa «estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el Gobierno» cubano.

El director del Instituto Cervantes aseguró asimismo respaldar «la postura del Gobierno español en los conflictos que está habiendo, desde Palestina hasta Irán, y también el bloqueo a Cuba».

García Montero tiene previsto participar esta semana en La Habana en un ciclo de conferencias de la Fundación Nicolás Guillén con una lectura del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca como «poeta que defendió los vínculos humanos». EFE

jpm/seo