Georgia defiende ante Bruselas que su puerto petrolero no ha violado las sanciones a Rusia

Tiflis, 23 feb (EFE).- Las autoridades de Georgia proporcionaron este lunes a la Comisión Europea información que consideran que confirma que su puerto petrolero de Kulevi, en el mar Negro, no viola las sanciones contra Rusia, en un intento de evitar posibles represalias de Bruselas.

«Hemos proporcionado a la Comisión Europea información completa sobre Kulevi, y esta información confirma que no se está violando el régimen de sanciones», informó el primer ministro georgiano Irakli Kobajidze a la prensa local.

Las autoridades georgianas esperan que estos datos demuestren que el puerto, a 300 kilómetros al oeste de Tiflis, no se incluya en el próximo paquete de sanciones contra Rusia a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

«No hay un solo caso de violación del régimen de sanciones por parte de Georgia, por lo que creo que Georgia no será incluida en el vigésimo paquete», enfatizó.

La UE afirma que la terminal petrolera de Kulevi y la refinería ubicada allí, abierta en 2024, forman parte de la cadena de recepción y tránsito del petróleo ruso.

Por ello, la Comisión Europea ha propuesto incluir los puertos de Kulevi (Georgia) y Karimun (Indonesia) en el próximo paquete de sanciones contra Rusia.

La terminal es operada por SOCAR, la Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán, y su capacidad de procesamiento anual alcanza las 10 millones de toneladas de petróleo y otros productos derivados.

Se estima que el coste de inversión fue de 600 millones de dólares.

Anteriormente, medios de comunicación georgianos comunicaron que el puerto de Kulevi es utilizado por la petrolera rusa RussNeft. EFE

