Georgia dispuesta a restaurar plenamente sus relaciones con Ucrania

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Tiflis, 5 may (EFE).- El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, aseguró este martes que su país está dispuesto a restaurar plenamente las relaciones con Ucrania, declaración que se produce después de una reunión que mantuvo ayer en Ereván con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Nos preocupa el pueblo de Ucrania, expresamos nuestra solidaridad con Ucrania y estamos plenamente comprometidos con las relaciones amistosas entre nuestros países y gobiernos», dijo Kobajidze.

Agregó que Tiflis está dispuesto a «hacer todo lo posible para restablecer las relaciones con Ucrania».

«Estamos totalmente preparados para ello», insistió.

Al mismo tiempo, subrayó que «los desafíos acumulados entre ambos países» no han desaparecido.

«Pero estamos centrados en el futuro», dijo Kobajidze a la prensa.

La víspera, el primer ministro georgiano calificó de «muy amistoso» su encuentro con Zelenski en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró en la capital armenia.

El primer ministro, contra el que Kiev impuso sanciones en 2024, no dio detalles de la reunión, alegando que esta se celebró a puerta cerrada.

«Hablamos de las relaciones bilaterales. Ucrania es un país históricamente amigo para nosotros, y esto es algo que debemos cuidar», aseveró.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, Kiev acusó a Georgia de falta de apoyo y retiró a su embajador de Tiflis en 2022.

En diciembre de 2024, Zelenski firmó un decreto que imponía sanciones a 19 funcionarios del gobierno georgiano, entre ellos el primer ministro y Bidzina Ivanishvili, fundador del gobernante partido Sueño Georgiano, considerado el hombre fuerte del país. EFE

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