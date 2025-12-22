Gigantes golpean a Leones y pasan al tercer lugar en la liga dominicana

3 minutos

Santo Domingo, 21 dic (EFE).- Los Gigantes del Cibao vencieron a los Leones del Escogido, mientras que las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este se atravesaron en las aspiraciones de postemporada de las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey, a quienes derrotaron en sus respectivos compromisos este domingo en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con su victoria, los Gigantes (22-26) pasaron a ocupar el tercer lugar en la tabla de posiciones, con medio juego de ventaja sobre las Estrellas y Leones (22-27), que se mantienen empatados en la cuarta posición, última que otorga un pase a la semifinal del torneo, pero a solo medio juego de distancia de los Tigres (21-27), últimos entre los seis equipos del campeonato.

Las Estrellas y los Leones se enfrentarán el lunes en su último encuentro de la serie regular, mientras que Tigres y Gigantes lo harán lunes y martes en los dos partidos que le restan para completar su calendario de esta primera etapa del campeonato, que definirá quienes avanzan y quienes se quedan fuera.

LEONES 9-13 GIGANTES

Julio Carreras conectó un grand slam y fue la figura clave en el triunfo de los Gigantes sobre los Leones en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Carlos Jorge fletó un vuelacercas y remolcó tres vueltas, mientras que Deyvison de los Santos impulsó dos carreras para redondear el ataque de los Gigantes.

Tayron Guerrero (1-0) retiró un bateador y se llevó el triunfo por los potros.

Yamaico Navarro anotó y remolcó tres carreras, Elier Hernández empujó tres anotaciones y Sócrates Brito agregó tres anotadas por los escarlatas.

En el triunfo de los Leones, Diogenes Almengo (0-1) permitió tres anotaciones y perdió el juego.

ÁGUILAS 6-1 ESTRELLAS

El cubano Elih Marrero pegó un jonrón de dos carreras y Geraldo Perdomo produjo dos vueltas para que las Águilas sometieran a las Estrellas en el estadio Cibao, de Santiago.

Las Águilas (32-16) lograron anotar cuatro carreras en la segunda entrada, encabezados por un doble de dos vueltas de Geraldo Perdomo.

Marrero envió la pelota por encima de la pared, en la tercera entrada para agregar dos vueltas más al marcador por los cibaeños.

Rodolfo Castro remolcó la única carrera de las Estrellas con un sencillo empujador en la primera entrada.

Jorge Tavarez (4-1) laboró cinco entradas de una carrera y se quedó con la victoria por las cuyayas.

Enny Romero (1-4) fue atacado con tres carreras en 1.1 entradas y cargó con la derrota por las Estrellas.

TOROS 9-6 TIGRES

Luis Liberato disparó tres indiscutibles, entre ellos un cuadrangular y un doble, con dos anotadas y tres remolcadas para que los Toros del Este derrotaran a los Tigres.

Los Toros, que frenaron una racha de cinco derrotas consecutivas, contaron con dos anotadas y una empujada por parte de Bryan de la Cruz y Rafael Lantigua.

Los Tigres (21-27) no bajaron la guardia y mostraron el potencial de su ofensiva, destacándose Gustavo Núñez, con dos anotadas y dos remolcadas, y Ronny Mauricio, con una anotada y dos producidas.

El estelar César Valdez (2-1) tomó la pelota, pero no pudo contener la ofensiva de los Toros, quienes le anotaron cinco carreras, una de ellas inmerecida, en 2.1 entradas y perdió el juego por los Tigres.

Greg Minier (2-0) tiró 1.1 episodios en blanco y ganó por los Toros. EFE

hr/gbf