Gobierno colombiano garantiza seguridad de Embajada de EEUU durante protesta propalestina

Bogotá, 6 oct (EFE).- El Gobierno colombiano garantizará la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá durante la protesta propalestina que se llevará a cabo frente a la sede diplomática el martes, al cumplirse el segundo aniversario de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Así lo informó este lunes el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró en su cuenta de X que el Gobierno «protegerá la Embajada de los EE.UU. pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano».

«Solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EE.UU. y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra Constitución. Paz en el Caribe y paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática», escribió el mandatario.

La protesta del martes fue convocada por el Frente de Acción por Palestina contra la guerra en Gaza y el punto de encuentro es la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, lugar en el que los manifestantes realizarán un plantón y desde donde se desplazarán luego hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

«Yo no apoyo la violencia y por eso estoy en desacuerdo total con que el Gobierno de los EE.UU. apoye el crimen contra la humanidad en Palestina», agregó Petro en X al comentar una noticia del diario El Tiempo según la cual la Embajada de Estados Unidos pidió apoyo en seguridad al Gobierno colombiano por las protestas.

Críticas a la manifestación

La manifestación del martes ha sido criticada por diversos sectores que consideran que su convocatoria es «simbólicamente dolorosa» por realizarse el día en que se conmemora el segundo aniversario de los ataques de Hamás y otros grupos armados palestinos que mataron a 1.250 personas, sobre todo israelíes, y secuestraron a 250.

«Convocar una marcha ‘pro-Palestina’ en Colombia el 7 de octubre no es un acto inocente ni neutro. Es una decisión profundamente desafortunada, simbólicamente dolorosa y éticamente ambigua. Ese día, hace dos años, Hamás cometió una masacre contra cientos de civiles israelíes», expresó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo en X.

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, por su parte, señaló que «el 7 de octubre es una fecha sagrada que rinde tributo a la memoria de aquellos que perdieron la vida durante la matanza más grande de judíos después del Holocausto».

«No puede ser menos que una infamia usar la fecha del 7 de octubre para salir a las calles a celebrar lo ocurrido ese día como se está convocando desde varios sectores. Es salir a celebrar la barbarie, es todo lo contrario a los valores de la humanidad y de la vida», añadió la Confederación en un comunicado. EFE

