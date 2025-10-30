Gobierno de Ecuador afirma haber desarticulado a brazo armado de banda criminal Los Lobos

2 minutos

Quito, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador aseguró este jueves haber desarticulado la estructura criminal autodenominada como ‘Los Pepes’ o ‘Los PPs’, una facción de Los Lobos, la banda criminal más poderosa actualmente en el país andino, causante con otras organizaciones delictivas similares de la crisis de violencia que atraviesa el país.

Una docena de personas, entre ellas once de nacionalidad ecuatoriana y una de nacionalidad venezolana, fueron detenidos este jueves en un gran operativo desarrollado en Quito y en cuatro de las veinticuatro provincias de Ecuador tras quince meses de investigación, según el reporte del Ministerio del Interior.

Los detenidos están presuntamente vinculados a 65 muertes violentas y seis personas heridas registradas en la provincia costera de Manabí desde 2024, incluido el asesinato de una familia, entre ellos, un menor de edad, guardias de prisiones y deL candidato a la Alcaldía de Portoviejo José Miguel Mendoza, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas.

Parte de estos asesinatos han sido a integrantes de Los Choneros, la otra gran banda criminal de Ecuador, rival de Los Lobos, quienes tratan de apoderarse de las actividades criminales en Manabí, cuna y bastión de Los Choneros, especialmente desde la recaptura de su líder, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’).

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia que le ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido con un aumento del 47 % de las muertes violentas en 2025 pese a la «guerra» declarada desde inicios de 2024 por el presidente Daniel Noboa a las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como grupos «terroristas». EFE

fgg/vh

(foto) (vídeo)