Gobierno de Ecuador prepara ley para evitar que fondos de cooperación queden sin ejecutar

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Guayaquil (Ecuador), 13 abr (EFE).- El Gobierno ecuatoriano prepara un proyecto de ley con el que busca crear mecanismos internos de captación, implementación y reporte de los fondos que recibe de la cooperación internacional para evitar que no se ejecuten, informó este lunes la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

«Lo que pretendemos es resolver un problema que el Ecuador traía desde el pasado. Lográbamos captar recursos y estos recursos podían quedarse en proyectos o en cuentas sin ser ejecutadas por más de 10 años, proyectos que son importantes para el desarrollo del Ecuador, con financiamiento reembolsable y no reembolsable», dijo Sommerfeld durante la rendición de cuentas de la gestión de 2025.

«¿Qué es lo que pretende la normativa para cooperación internacional? Justamente tener este orden de captar, de implementar, acompañar en la implementación, tener mecanismos para corregir, pero también para reportar» a los países cooperantes, añadió.

La ministra afirmó que la propuesta fue elaborada junto a diferentes instituciones del Estado y en conjunto con otras normativas internacionales y que sería presentada al presidente Daniel Noboa. Y aseguró que espera que se tramita «en las próximas semanas o meses» en la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista.

La Cancillería dijo a EFE que «aún se está evaluando la forma más adecuada de presentar el instrumento normativo» sobre cooperación.

Durante la rendición de cuentas se señaló que en 2025 Ecuador recibió 343,9 millones de dólares en cooperación internacional no reembolsable, una cifra que fue catalogada como «histórica» por parte del Ministerio.

Aunque la canciller Sommerfeld aseguró que ese monto «no está reflejando la realidad de la cooperación y el fortalecimiento de cooperación en materia de seguridad», que, según explicó, se ha ejecutado por medio de actividades conjuntas, equipamiento, y otros apoyos para fortalecer a las instituciones. EFE

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