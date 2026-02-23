Gobierno de Panamá toma control de dos puertos tras anulación de concesión a empresa china

1 minuto

Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control de dos puertos cercanos al Canal cuya concesión en manos de una filial del conglomerado chino CK Hutchison quedó anulada por un fallo judicial inapelable.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) «hoy tomó posesión de sus puertos y garantizará» la operatividad de las terminales Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mediante un «decreto de ocupación», dijo en una conferencia de prensa el director general de Puertos de esa institución del Estado, Max Flores. EFE

gf/mt/gad

(foto)(vídeo)