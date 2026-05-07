Gobierno de Perú cambia al director de cárcel tras homicidio de un preso

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Lima, 7 may (EFE).- El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, anunció este jueves el cambio del director de la cárcel de Juliaca, tres días después de la muerte de un preso por debido a un ataque con arma de fuego en ese penal, ubicado en la surandina región de Puno.

Jiménez visitó la prisión de Juliaca por encargo del presidente interino José María Balcázar para «tomar medidas in situ», según declaró en el lugar, y añadió que confía en el nuevo liderazgo que se está asumiendo en ese centro penitenciario, desde esta fecha, para impulsar su reorganización interna.

El ministro informó además que el interno presuntamente involucrado en el homicidio será trasladado al penal de Challapalca, ubicado sobre los 4.270 metros de altura en la sureña región de Tacna, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad en esta prisión.

Aseguró que tomarán «medidas drásticas» contra otras personas que puedan estar involucradas en la muerte del interno.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que, el pasado lunes, su personal de seguridad detectó una alteración del orden en el penal de Juliaca y que ubicó al interno César Velásquez Montoya gravemente herido por arma de fuego, quien falleció a consecuencia de ese ataque.

Las autoridades del penal ordenaron la revisión de los internos en ese pabellón, así como la ejecución de una requisa exhaustiva, para restablecer el orden y garantizar el control del recinto.

A raíz de esa requisa, el personal encontró un arma de fuego en poder del interno Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien habría reconocido su responsabilidad en la muerte de Velásquez.

El presunto agresor cumple una sentencia de 12 años de prisión por robo agravado y extorsión agravada, mientras que la víctima estaba recluido por lavado de activos y extorsión.

Por ese motivo, el fiscal provincial de San Román-Juliaca y la Policía Nacional quedaron a cargo de las investigaciones, en tanto que el Inpe abrió una pesquisa administrativa y disciplinaria sobre el incidente. EFE

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