Gobierno de Perú descarta cinco pedidos de indultos, incluido el del expresidente Castillo

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Lima, 11 may (EFE).- La Comisión de Gracias Presidenciales de Perú, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró inadmisibles cinco solicitudes de indulto, incluida una del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), y actualmente no tiene ninguno en trámite, según informó este lunes el ministro de esa cartera, Luis Jiménez.

En una rueda de prensa, Jiménez aclaró que los cinco pedidos de gracias presidenciales, que suelen ser indultos o conmutaciones de pena, y cuatro de los cuales fueron presentados por terceras personas, fueron declarados inadmisibles.

«Hasta este momento no tenemos nada más que pronunciarnos o actuar en relación a esta situación», respondió al ser consultado sobre un eventual indulto para el expresidente Castillo, condenado a 11 años y cinco meses por el fallido intento de golpe de Estado en 2022.

Jiménez precisó que uno de los requisitos más importantes que establece la norma para el otorgamiento de un indulto es que «no puede haber pendiente un proceso y, en este caso, tendría que haber una sentencia consentida».

«Entonces, ahí hay un tema de fondo que complicaría mucho que este proceso pueda llevarse a cabo», señaló con respecto a la situación de Castillo, que apeló la sentencia emitida en noviembre pasado por el caso del golpe de Estado, pero que tiene otro proceso en marcha por presunta corrupción.

El ministro dijo que los recientes cambios de integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales responden a que uno de los comisionados salió de ese puesto y se debía completar nuevamente a sus miembros.

El pasado viernes, el Ministerio de Justicia informó que el pedido de indulto de Castillo fue declarado inadmisible el último 30 de abril y precisó que «el acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes».

Sobre este tema, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó el próximo 13 de mayo a Jiménez para que explique los criterios utilizados para la designación de nuevos integrantes en la Comisión de Gracias Presidenciales.

El actual presidente interino, José María Balcázar, se mostró abierto a indultar a Castillo en el momento que fue escogido para encabezar el gobierno de transición, en febrero pasado, que debe entregar al poder al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales en curso.

Tras la respuesta de la comisión, el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, que disputará muy probablemente la segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori, remarcó que una de las primeras acciones de un eventual gobierno suyo será la liberación de Castillo.

Castillo fue condenado por conspiración al haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenido pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima. EFE

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