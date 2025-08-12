Gobierno de Portugal prolonga el estado de alerta por altas temperaturas hasta el viernes

2 minutos

Lisboa, 12 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este martes que se prolongará hasta el próximo viernes el estado de alerta decretado por las altas temperaturas que se viven en el país desde la semana pasada y por el alto riesgo de incendios forestales.

En una rueda de prensa desde el municipio de Faro, en el sur del país, Montenegro anunció que el estado de alerta, que debía terminar este miércoles 13 de agosto, se alargará 48 horas.

«Espero que esta situación no se prolongue más, pero en estas circunstancias actuamos con sentido de la responsabilidad y evaluando, por un lado, el efecto que la situación de alerta ha tenido en términos de reducción de los riesgos que una situación normal podría conllevar y, por otro lado, la gravedad que aún tendremos mañana y en los dos días siguientes», detalló el primer ministro.

Con esta renovación, siguen vigentes las medidas que han aplicado desde la semana pasada, entre ellas la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos.

Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo toma esta decisión de alargar el estado de alerta por altas temperaturas, después de que ya lo hiciera el pasado 7 de agosto.

Portugal ha luchado desde la semana pasada contra varios incendios que han arrasado especialmente el norte y el centro del país, avivados por las altas temperaturas y fuertes vientos que azotan al país.

Según datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), hay cerca de un centenar de municipios que se encuentran este martes en riesgo máximo de incendio en Portugal, varios de ellos fronterizos con Galicia, Castilla y León y Extremadura (España).

Además, cerca de 50 municipios se encuentran en riesgo «muy elevado» de incendio. EFE

