Gobierno de Puerto Rico radica demanda para decretar el cese de la compañía eléctrica

San Juan, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico solicitó en una demanda radicada este martes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que se decrete la nulidad del contrato de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy, una compañía que causó gran descontento por su gestión.

«Mediante esta acción judicial se procura el auxilio urgente de este Honorable Tribunal para decretar la nulidad de cierta extensión indefinida del contrato interino mediante el cual LUMA Energy, LLC, y Luma Energy Servco, LLC, (conjuntamente, ‘LUMA’) opera provisionalmente el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico», esgrimió el documento judicial al que tuvo acceso EFE.

Del mismo modo, la gobernadora Jenniffer González explicó en una rueda de prensa que también presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico «una certificación por conducto del procurador general, solicitando que el tribunal atienda esta controversia».

«Por eso se radicaron hoy ambos recursos adicionales a los que la semana pasada radicó el zar de energía y en el día de hoy yo en calidad de gobernadora de Puerto Rico estamos presentando una demanda ante LUMA directamente para que se emita una sentencia declaratoria basada en los poderes que nosotros tenemos», declaró González.

«Estamos pidiendo la sentencia declaratoria para que el tribunal declare nula, inválida y sin efecto jurídico la carta de extensión o enmienda del contrato de LUMA del 2022», apuntó la mandataria.

De acuerdo a la demanda, LUMA opera «en exceso de la autoridad que le fuera delegada por estas e invadiendo la autoridad soberana del Estado».

Asimismo, el documento subrayó que el pueblo de Puerto Rico quedó «indefinidamente atado a un contrato con LUMA de forma contraria a la ley y sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado» para proteger el interés público.

En concreto, el Gobierno reclamó que el «honorable Tribunal declare la nulidad de ciertos acuerdos recogidos en una carta del 30 de noviembre del 2022, suscrita por la APP, la AEE y LUMA (carta-extensión)».

«La intervención de este honorable es indispensable para evitar que se perpetúe una transacción radicalmente nula, inválida, contraria a la ley y a la política pública de Puerto Rico y altamente perjudicial al pueblo de Puerto Rico», aseveró el texto.

La gobernadora indicó que este requerimiento es en «respuesta a las acciones y a las estrategias de LUMA para llevarse el pleito fuera de Puerto Rico».

«Proteger el interés público, la salud, la seguridad y la economía del pueblo de Puerto Rico es mi meta principal como gobernadora a mí toca defender a los puertorriqueños, yo no voy a defender a ningún consorcio» enfatizó la mandataria en su comparecencia.

Por ello, González precisó que los elementos que alega el Gobierno en la demanda son «restablecer el estado de derecho aplicable para que sea la oficina de alianzas publico privadas las que manejen los asuntos de esta contratación».

Así como dar paso a la transición ordenada de la operación LUMA es decir, que «cese el trabajo de esta compañía y el contrato de operación y distribución de mantenimiento energético».

Ya que según González, el contrato crea un término «potencialmente mayor a los 50 años, sin aprobación legislativa y excede la autoridad delegada».

A su juicio, «constituye una violación del derecho contractual y del código civil de Puerto Rico e introduce una visión puramente potestativa a favor de LUMA, deja al Gobierno sin ningún derecho para proteger a los ciudadanos y al interés público».

«Nosotros no vamos a dejarle pasar ni una más a LUMA», sentenció la gobernadora.

Esta demanda se produce, después de que la semana pasada la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaran un recurso legal ante el Tribunal de San Juan para solicitar la cancelación del contrato de LUMA Energy.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

Los constantes apagones que ocurren en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad con la compañía entre los ciudadanos. EFE

