Gobierno de Venezuela rechaza llamado a paro en universidades en medio de crisis salarial

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Caracas, 13 may (EFE).- El Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela rechazó este miércoles que haya «algunos voceros gremiales» que estén llamando a un paro de 24 horas el próximo martes en las universidades públicas como una forma de protesta por los bajos salarios en el sector, luego de cuatro años de un sueldo mínimo mensual congelado en 130 bolívares o 27 centavos de dólar en la actualidad.

La cartera de Estado indicó en un comunicado que el lunes recibió a una amplia representación del sector universitario proveniente de distintas instituciones del país y que escuchó sus solicitudes y reclamos.

El ministerio considera «incomprensible que, apenas culminado el encuentro y sin permitir siquiera el desarrollo de los lapsos acordados para la evaluación de los requerimientos planteados, algunos voceros gremiales hayan convocado a un paro de 24 horas y promovido llamados a la conflictividad», según el texto.

«No existe razón para esta actitud», continúa la cartera al exponer que los profesores que «actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo» un bono como «parte de los primeros pasos orientados al reconocimiento del esfuerzo y compromiso de quienes permanecen al frente de sus estudiantes» y que continuaría revisando las peticiones.

En ese sentido, llamó al sector al diálogo y el entendimiento.

El martes, cerca de medio centenar de profesores universitarios protestaron ante el Ministerio en Caracas para denunciar que la crisis salarial persiste, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el incremento de unas bonificaciones a 240 dólares en lugar del sueldo mínimo mensual.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, recordó que «ninguna de las bonificaciones son salarios», debido a que no tienen incidencia en los beneficios laborales como las vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

«Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo», añadió Alonso al señalar que si no hay aumentos la movilización va a escalar «en la posibilidad real» de una paralización del sector universitario.

Alfonso indicó que convocaba a las universidades a una nueva paralización de 24 horas para el martes 19, luego de que el pasado 23 de abril ya se realizara uno.

El salario mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares desde 2022, cuando equivalía a 30 dólares, pero la inflación crónica -cuyo valor acumulado en lo que va del año alcanzó el 90%- lo devaluó a 27 centavos de dólar en la actualidad, y para paliar esta depreciación, el Gobierno paga unas bonificaciones que el pasado 30 de abril fueron aumentadas a 240 dólares. EFE

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