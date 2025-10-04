The Swiss voice in the world since 1935
Gobierno luso asegura que no ha participado en «ningún acto» de venta de armas a Israel

Lisboa, 4 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aseguró este sábado que su Ejecutivo no ha intervenido «en ningún acto que pueda ser entendido como venta de armamento a Israel» tras la polémica escala de aviones de Estados Unidos en el archipiélago luso de las Azores antes de ser entregados a Israel.

«Nosotros no hemos intervenido en ningún acto que pueda ser entendido como una venta de armamento a Israel. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue una escala, creo que de tres aviones, esa es la información que tengo, no propiamente de armamento militar», argumentó Montenegro en declaraciones a periodistas al margen de un acto en la localidad de Chaves, en el norte del país.

Estas afirmaciones se suman a las que realizó a periodistas este viernes, cuando explicó que la escala de esos aviones se produjo tras «un error de procedimiento» que ya está identificado y que «todo el resto fue una tramitación perfectamente normal».

Esta cuestión salió a la luz en un artículo publicado el 29 de septiembre por el diario español El País, titulado «España veta el paso por Rota y Morón de armamento de Estados Unidos para Israel», que detalló que seis cazas F-35 entregados por Washington en marzo y abril a Israel usaron la base de las Azores, a donde llegaron con los distintivos de la Fuerza Aérea Israelí ya pintados en el fuselaje.

El Ministerio de Exteriores portugués precisó después en un comunicado que no habían recibido ningún aviso previo de esa parada en la base atlántica de Lajes y que habían decidido abrir una investigación para depurar responsabilidades y modificar el proceso.

Tras señalar inicialmente a una falta de comunicación entre la cartera diplomática y el Ministerio de Defensa de Portugal, anunciaron horas más tarde que se había debido «exclusivamente a un fallo interno de comunicación» en el ámbito del Ministerio de Exteriores.

También el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, recalcó en rueda de prensa este viernes tras una reunión del Consejo de Ministros que se trató de «un fallo que ocurrió al nivel de los servicios y que no dio margen a una decisión de oposición» ni a que se alertara a nivel político.

Esa parada fue comunicada como «el paso y uso de equipos militares americanos», aseveró Leitão Amaro, quien resaltó la posición diplomática de Portugal a favor del fin del conflicto y del reconocimiento del Estado de Palestina. EFE

