Gobierno sirio acusa a kurdos de atacar sus posiciones en el norte y matar a un militar

Damasco, 12 ago (EFE).- El Gobierno sirio acusó este martes a la alianza formada principalmente por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD) de atacar sus posiciones en el noreste del país y matar a un militar.

En un comunicado, el ministerio de Defensa de Damasco explicó que el ataque tuvo lugar la pasada madrugada en la zona de Tal Maaz, al este de Alepo, donde se produjeron «violentos enfrentamientos que resultaron en la muerte de un soldado del Ejército».

La nota acusó a las FSD de «hacer caso omiso de los acuerdos alcanzados» con el Gobierno de transición sirio a principios de marzo para negociar el futuro de Siria unida, y de «seguir atacando posiciones del Ejército en las ciudades de Manbech y Deir Hafer», en el noreste del país.

También de «cerrar de manera intermitente y casi a diario algunas carreteras de la ciudad de Alepo ante los residentes, operando desde las posiciones» que las FSD controlan en el norte del país.

Las FSD no han comentado de momento las nuevas acusaciones del Gobierno sirio, si bien han negado en ocasiones anteriores acusaciones similares y atribuyeron los ataques contra el Ejército a «facciones indisciplinadas que operan dentro de las filas de las fuerzas gubernamentales sirias».

La coalición liderada por kurdos, aliada clave de Washington en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), alcanzó el pasado marzo un acuerdo con Damasco para resolver el estatus de las áreas que controla bajo una autoproclamada administración autónoma en el noreste del país.

Sin embargo, todavía existen divisiones internas al respecto entre los diferentes actores kurdos y hasta el momento se han dado pocos pasos para su implementación.

Las FSD han expresado su compromiso con una solución pacífica con Damasco, si bien la tensión ha escalado entre esa alianza y el Gobierno de transición en los últimos días, por lo que Damasco ha anunciado que suspendería su participación en unas negociaciones que Francia ofreció acoger para acercar los puntos de vista entre ambas partes. EFE

