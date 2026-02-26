Gobierno sirio y facciones drusas intercambian 86 prisioneros tras la violencia del verano

2 minutos

Beirut, 26 feb (EFE).- El Gobierno sirio y facciones de la minoría drusa presentes en la provincia meridional de Al Sueida intercambiaron este jueves 86 prisioneros, después del grave estallido de violencia que involucró a ambas partes y a clanes beduinos durante el verano pasado.

La mayoría de los detenidos, 61, fueron devueltos a Al Sueida y los 25 restantes a Damasco tras haber pasado «meses» en manos del otro bando, informó en un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que actuó como facilitador del proceso.

Según la nota, los prisioneros fueron trasladados en autobuses acompañados de ambulancias y el intercambio se produjo en presencia de personal médico, entre otros, para garantizar su seguridad.

«El CICR espera que esta operación allane el camino a otras posibles liberaciones y a un diálogo entre todas las partes sobre otras preocupaciones humanitarias, incluido el destino y paradero de la gente desaparecida en relación con las hostilidades en el sur de Siria desde julio de 2025», pidió el jefe del comité en Siria, Stephan Sakalian.

El traspaso tuvo lugar en un puesto de control de las tropas gubernamentales en Al Matouna, en el norte de Al Sueida, y los 25 prisioneros pertenecientes al lado de Damasco estaban en manos de una coalición drusa conocida como Guardia Nacional, aseguró la agencia oficial de noticias siria, SANA.

El portavoz del Ministerio de Interior, Nouredín al Baba, explicó a la televisión estatal Al Ijbariya que todo ello se produjo «en el marco del acuerdo de Amán, con pasos para calmar la situación en Al Sueida y restaurar una solución pacífica y política en un contexto de unidad nacional siria».

En julio de 2025, estallaron fuertes choques armados entre grupos de la minoría drusa y clanes beduinos en la provincia meridional, en cuyo marco se enfrentaron también las facciones locales y fuerzas gubernamentales enviadas a la zona para intervenir, entre acusaciones de asesinatos extrajudiciales y otras violaciones graves.

En septiembre, el Gobierno sirio anunció un plan respaldado por Estados Unidos y Jordania para restablecer la calma en Al Sueida, que se escapa al control de las instituciones estatales, pero la situación de seguridad en la zona sigue siendo volátil. EFE

