Gobierno venezolano celebra el respaldo en la ONU por el fin del bloqueo de EE.UU. en Cuba

2 minutos

Caracas, 29 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela celebró este miércoles que la Asamblea General de la ONU aprobara por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra) una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.

A través de un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro, aliada de Miguel Díaz-Canel, exigió el «levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo, el fin de todas las medidas coercitivas y la eliminación de listas unilaterales ilegales».

«El bloqueo, acto de guerra económica y de terrorismo de Estado, busca rendir a un pueblo libre. Hoy, la historia y la justicia están del lado de Cuba», expresó el Ejecutivo chavista.

Este miércoles, Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Macedonia del Norte, Ucrania y Hungría votaron en contra de la resolución de la ONU, mientras que Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otros países, se abstuvieron.

De esta manera, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de Estados Unidos e Israel).

Estados Unidos argumentó que Cuba es una «amenaza a la paz y la seguridad», e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.EFE

