Gobierno venezolano presenta para 2026 un presupuesto que cae un 12 % respecto al de 2025

Caracas, 4 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela propuso este jueves para el próximo año un presupuesto nacional equivalente, según la tasa de cambio del Banco Central (BCV), a 19.941.911.965 dólares, un 12 % menos en comparación con el aprobado para 2025.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, donde indicó que, del total, el 77,8 % será destinado a la inversión social.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que su país sigue «de pie» a pesar del que señaló como «despliegue dantesco de fuerzas militares estadounidenses» en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.EFE

