González Urrutia celebra triunfo de Kast y felicita a Chile por «su espíritu democrático»

2 minutos

Caracas, 15 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia celebró este lunes el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile celebradas el día anterior, y felicitó al pueblo chileno por «su espíritu democrático».

En la red social X, el exembajador, quien reclama la Presidencia venezolana y está exiliado en España desde septiembre de 2024, expresó que la jornada electoral en Chile «confirma que la legitimidad democrática nace del voto ciudadano y del respeto a reglas compartidas, pilares esenciales para la convivencia política y el Estado de derecho».

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado también felicitó este lunes a Kast y dijo estar segura de que contará con su apoyo para «garantizar la transición ordenada a la democracia en Venezuela».

Este domingo, Kast ganó con contundencia la segunda vuelta de las presidenciales chilenas y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.

Kast, que venció con un 59,1 % de los votos a la izquierdista Jeannette Jara, dijo que «cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile», porque el país «ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real», sostuvo.

De 59 años, el fundador de Partido Republicano (PR) que llegará a La Moneda tras su tercer intento (2017 y 2021), se impuso en las 16 regiones del país y consiguió la segunda victoria en segunda vuelta más amplia en democracia (la primera fue de la expresidenta progresista Michelle Bachelet en 2013).EFE

