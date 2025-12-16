González Urrutia respalda nuevo informe de la ONU sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela

Caracas, 16 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia respaldó el informe presentado este martes por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en el que, según el político, se «vuelve a confirmar» que en el país las violaciones de DD.HH. «no solo persisten, sino que se han intensificado».

Türk, en una actualización oral sobre la situación en Venezuela, denunció que esta no ha mejorado en los últimos meses, con continuadas restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en un contexto de graves dificultades económicas y sociales.

En la red social X, González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, aseguró que las «detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la incomunicación de padres, hijos y esposos forman parte de un patrón que se agrava con el tiempo».

«No son hechos aislados ni excesos circunstanciales. Son prácticas sistemáticas. Comprendo en carne propia la angustia de cientos de familias venezolanas que hoy no saben dónde ni en qué condiciones están sus seres queridos», dijo el exembajador, cuyo yerno, Rafael Tudares, está detenido desde el pasado enero y fue condenado recientemente a 30 años de prisión.

El opositor expresó que esa «incertidumbre no es accidental», sino «una forma de violencia utilizada deliberadamente para quebrar a las personas y disciplinar a la sociedad».

Por otra parte, aseveró que, frente a «violaciones sistemáticas» de derechos humanos, la comunidad internacional «no puede limitarse a observar», ya que, a su juicio, quienes apoyan estas prácticas, miran hacia otro lado o «las reducen a una disputa ideológica y no a lo que son, crueldad ejercida desde el poder, asumen una forma de responsabilidad».

«La omisión también genera consecuencias. El Consejo de Derechos Humanos tiene un papel central. Mantener y fortalecer sus mandatos, garantizar el seguimiento de los informes y exigir cooperación efectiva no es un gesto político, es una obligación frente a las víctimas», afirmó González Urrutia, exiliado en España.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado señaló que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y al riesgo de detención arbitraria, y que muchos se ven obligados a abandonar el país por esta intimidación y persecución.

También denunció una intensificación de las represalias contra familiares de voces disidentes y señaló que desde julio se ha documentado la detención de al menos 17 personas en relación con las actividades de sus familiares, mientras otros 12 están en paradero desconocido.

Expresó igualmente su temor a que la creciente presión militar de Estados Unidos sobre el país suramericano empeore la situación, y subrayó que su oficina ha recibido denuncias de alistamientos forzosos en la Milicia Bolivariana venezolana, incluidos adolescentes y personas mayores.EFE

