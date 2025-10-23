Gorosito renueva con Alianza Lima hasta 2026, tras «inolvidable» campaña internacional

3 minutos

Lima, 23 oct (EFE).- El técnico de Alianza Lima, el argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito, oficializó este jueves que la renovación de su contrato con el club blanquiazul hasta 2026, después de una extraordinaria campaña a nivel internacional en la que llegaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar en torneos internacionales a rivales como Boca Juniors y Gremio.

«A nivel internacional nos fue bien, queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y las armas, pero desgraciadamente no lo concretamos», lamentó Gorosito en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro.

«Jugamos 18 partidos internacionales, superando a rivales campeones de América como Boca y Gremio. Alianza dio la talla», afirmó.

Sin embargo, en el torneo local de la Liga 1 de Perú, el estratega señaló que deben mejorar, como cuerpo técnico y plantel.

«La racha que viene de un par de años en el torneo de local, porque como visitantes fuimos los que más puntos sacamos», indicó Gorosito.

«Debemos mejorar la ‘performance’ (rendimiento) en Matute», añadió en referencia a su estadio sede en el distrito de La Victoria, en Lima.

El técnico explicó que «no es que no le hemos dado importancia al torneo local, todo lo jugamos con lo mejor que teníamos», pues han disputado en paralelo 18 partidos por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de 2025.

«Sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como si fuera un impedimento para llegar al objetivo de campeonar», señaló el argentino.

«Alianza siempre tiene que hacerlo en todo lo que juegue, local, internacional o amistoso. Nos encanta el desafío», expresó.

Por su parte, Franco Navarro ratificó la renovación del técnico por el 2026 después de un análisis integral del área deportiva.

«Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir», apuntó Navarro.

«Creo que ha sido un año, a nivel internacional, inolvidable. Pasamos por distintas facetas y emociones. Nos permitió consolidar un plantel, revalorizarlo y también a la institución», afirmó el directivo.

El exseleccionado peruano agregó que «fue un año en donde nos permitió ver a chicos jóvenes y la competencia interna de dos jugadores con jerarquía envidiable como Paolo Guerrero y Hernán Barcos».

Respecto al título nacional pendiente, Navarro reconoció que tienen que «ser autocríticos y continuar con las cosas buenas que se hicieron», además de que «‘Pipo’ tuvo la capacidad de manejar un plantel que no es fácil».

A escasas cinco fechas del final del torneo Clausura 2025, Alianza Lima es tercero en la tabla de posiciones y segundo en el acumulado del año, pero con gran posibilidad de que Universitario, su eterno rival, gane por tercer año consecutivo el título la liga nacional peruana en los próximos días. EFE

mmr/fgg/laa