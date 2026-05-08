Grecia localiza un dron marino ucraniano listo para atacar en una isla del mar Jónico

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Atenas, 8 may (EFE).- Las autoridades griegas confirmaron este viernes que se ha localizado «una lancha rápida no tripulada» de fabricación ucraniana frente a la isla griega de Lefkada, en el mar Jónico, a unos 1.100 kilómetros al suroeste de costa ucraniana más cercana en el mar Negro.

«El dron ucraniano ha sido entregado a las Fuerzas Armadas griegas que se han encargado del asunto», señaló a EFE un portavoz de la Guardia Costera.

La nave de superficie no tripulada del tipo ‘MAGURA V3’ fue encontrada la víspera por pescadores locales escondida en una cueva marina de la isla con el motor en marcha, informa este viernes el diario griego Kathimerini.

El dron, del tamaño de una lancha rápida convencional, estaba cargado con «una gran cantidad de explosivos» y esta mañana artificieros del Ejército desactivaron los tres detonadores de la nave, señala la emisora privada Skai.

Actualmente la nave está siendo transportada a instalaciones de las Fuerzas Armadas griegas para ser examinada más detalladamente.

«Ciertamente no es una coincidencia, es un asunto grave y las Fuerzas Armadas darán explicaciones tras la investigación», recalcó Mijalis Jrisojoidis, ministro de Protección Ciudadana de Grecia, en una entrevista con Skai.

Spiros Konidaris, un almirante retirado de la Armada griega, señaló este viernes a la emisora chipriota SigmaTV que el hecho de que el motor del dron estuviera en marcha «indica que estaba preparado para alguna operación».

El oficial, oriundo de Lefkada, señaló además que la lancha estaba en una ubicación «estratégica» desde donde atacar a buques de la flota fantasma rusa, empleados por Moscú para trasladar petróleo o gas natural saltándose las sanciones comerciales internacionales por la invasión de Ucrania.

«En el Mediterráneo se han producido ataques contra la flota fantasma rusa. En 2025, se produjo un ataque al norte de Libia y el pasado marzo otro buque que transportaba gas natural fue alcanzado cerca de Malta», recordó Konidaris.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que sus fuerzas han atacado en el mar Negro dos petroleros que, según el mandatario, forman parte de esa ‘flota fantasma rusa’.

Tras la invasión rusa en Ucrania y el embargo al petróleo ruso impuesto por la UE y los países del G7 en diciembre de 2022, Moscú empezó a desarrollar una flota en la sombra formada por unos 600 buques, todos ocultos detrás de empresas fantasma en paraísos fiscales. EFE

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