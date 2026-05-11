Grecia restringirá las plazas hoteleras en las zonas más masificadas de turismo

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Viena, 11 may (EFE).- El Gobierno conservador griego ha anunciado este lunes una serie de medidas para que la industria turística sea más sostenible, ecológica y ordenada, que incluye que los nuevos hoteles en las zonas más tensionadas no puedan ofertar más de cien camas, informa este lunes el diario Kathimerini.

La ministra de Turismo, Olga Kefalogianni, y el de Medio Ambiente, Stavros Papastavrou, han presentado un futuro plan de ordenación que divide las áreas turísticas tanto en función de su actual saturación como de su tamaño, una categoría que se aplica especialmente a las islas.

Algunas de ellas, como Rodas, Cos, Miconos o Santorini, esta última de sólo 73 kilómetros cuadrados de superficie y muy masificada, se limitará a cien el número de camas que pueden ofrecer hoteles de nueva construcción.

Esa medida se aplicará en general a las zonas sometidas a más presión turística.

En las islas más pequeñas, de menos de 250 kilómetros cuadrados, se aplicarán en general medidas de protección del paisaje y restricciones más estrictas a la construcción y capacidad de los nuevos establecimientos hoteleros.

Además, no se permitirán nuevas edificaciones a menos de 25 metros de la línea de costa, excepto en el caso de construcciones de uso público.

El nuevo plan divide las zonas turísticas en cinco categorías, desde la zonas de alta presión turística a la de potencial de crecimiento o con ecosistemas de especial protección.

En función de las características de esas categorías, se aplicarán diferentes regulaciones y normas.

Por ejemplo en las zonas más desarrolladas y con más presión, se establecerá un mínimo en la superficie de la parcela que ocupa un hotel para evitar que muchos establecimientos se sigan construyendo de forma desordenada por el territorio.

Grecia, con unos diez millones de habitantes, recibió el año pasado 43 millones de llegadas de turistas. EFE

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