Greenpeace inicia este viernes la primera expedición a aguas profundas del Ártico

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Redacción Medioambiente, 6 may (EFE).- Greenpeace inicia este viernes la primera expedición -de un mes de duración- a aguas profundas del Ártico, un periplo en el que viajarán científicos de España, Suecia, Alemania y Noruega, con el objetivo de explorar sus ecosistemas en aguas internacionales y recopilar evidencias científicas sobre la necesidad de crear áreas marinas protegidas.

«Deep Artic» (Ártico profundo) partirá el 8 de mayo desde Irlanda hacia la Dorsal Mesoatlántica Ártica, situada entre Noruega y Groenlandia, y concluirá el 5 de junio en Bergen (Noruega), donde se presentarán los hallazgos iniciales a los responsables políticos y a los ciudadanos, según un comunicado de Greenpeace España.

Según explicaron a EFE fuentes de Greenpeace, la organización ha realizado con anterioridad otras expediciones al Ártico, pero esta será la primera en indagar las profundidades de sus aguas marinas, desde donde los investigadores realizarán «retransmisiones en directo desde unos 3.000 metros de profundidad, entre el 15 y el 30 de mayo».

A bordo viajarán los científicos Sergi Taboada, del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC (España); Julio A. Díaz, de la Universidad de Uppsala (Suecia), así como otros investigadores del Museo Universitario de Bergen (Noruega) y de la Sociedad Senckenberg de Investigación de la Naturaleza (Alemania).

«Deep Artic» está liderada por Greenpeace Internacional, Greenpeace Alemania y Greenpeace Nórdico y en la Dorsal Mesoatlántica los científicos «se centrarán en explorar los montes submarinos -puntos calientes de biodiversidad en el océano profundo- y los campos de fuentes hidrotermales, manantiales volcánicos submarinos que sustentan la vida en la oscuridad total».

Según Greenpeace, esta zona «ha sido objetivo de la insaciable industria minera submarina»; una actividad que según la comunidad científica, «causaría daños irreversibles en estos ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo la destrucción de hábitats y la posible extinción de especies».

El Gobierno noruego, aseguraron, «planeaba dar luz verde a la explotación de la zona de la expedición, pero las protestas de organizaciones ecologistas, científicos y los partidos de la oposición verde han conseguido frenar sus intenciones por el momento».

La expedición, según añadieron, es una llamada de atención para que los Gobiernos trabajen en «propuestas ambiciosas para la creación de santuarios marinos y se comprometan, con el objetivo de conservación 30×30», al menos el 30 % de la superficie terrestre, de aguas dulces y de los océanos del planeta para 2030, una meta apoyada por casi 200 países para detener la extinción de biodiversidad y reducir el impacto climático.

Según Greenpeace, el Ártico es una de las regiones que «más rápidamente cambia y una de las menos protegidas de la Tierra». Advierte de que «a medida que la frontera industrial se expande hacia el abismo, los puntos calientes de biodiversidad únicos corren el riesgo de sufrir una alteración irreversible».

Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos y Pesca de Greenpeace España, aseguró que «la primera COP de Océanos, que previsiblemente se celebrará en enero de 2027, es la cita definitiva para pasar de las promesas a la acción».

Subrayó que “con la ratificación del Tratado Global de los Océanos en enero pasado, tenemos la herramienta necesaria para blindar estas zonas de alta mar, que han sido reconocidas por su extraordinaria singularidad y su alto valor ecológico».

Las profundidades del Ártico, según Greenpeace, albergan una «fauna salvaje única»: desde ballenas de gran inmersión y pulpos dumbo hasta ecosistemas con corales de profundidad y jardines de esponjas ancestrales, «las formas de vida más antiguas del planeta».

La doctora Anne Helene Tandberg, del Museo Universitario de Bergen (Noruega), afirmó que «las profundidades del Ártico y de los mares nórdicos son el latido de nuestros océanos septentrionales. Estamos documentando los órganos vitales de un ecosistema global que mantiene nuestro planeta habitable».

Por su parte, la doctora Sandra Schöttner, científica jefa de Greenpeace Internacional, indicó que «no podemos proteger lo que no conocemos» y aseguró que esta expedición recopilará pruebas científicas de los ecosistemas marinos vulnerables profundos del Ártico». EFE

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