Grupo de mujeres piden tribunales especializados en violencia machista en Portugal

Lisboa, 5 dic (EFE).- La Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) pidió este viernes que en Portugal se creen tribunales especializados en violencia machista, durante un encuentro con la candidata a la Presidencia del país, Catarina Martins.

Martins, que es dirigente del Bloco de Esquerda, acudió hoy a la sede de UMAR, donde tuvo ocasión de conocer de cerca el trabajo de esta organización.

La directora técnica de Equipamiento Social de UMAR, Elsa Branco, dijo a EFE que transmitió a la política la importancia de cambiar el «paradigma de intervención» y de enviar un mensaje claro de que este es un problema que afecta a todos como sociedad.

«Sobre medidas efectivas, UMAR lleva hablando desde hace tiempo de la importancia de que haya tribunales de competencia mixta y que tengamos tribunales que puedan analizar casos de violencia doméstica y violencia en las relaciones de intimidad como un todo», señaló Branco.

Explicó que actualmente las cortes de familia producen fallos «contra la naturaleza de estos casos y contra todo lo que es la adopción de medidas de seguridad para las familias que están acogidas y que integran la red nacional de apoyo a las víctimas de violencia doméstica».

En Portugal no se emplea a nivel gubernamental ni institucional el término violencia de género ni machista, sino que se opta por hablar de violencia doméstica.

Esta semana un hombre fue detenido en el país tras perseguir a su pareja y sus dos hijos, que iban en un coche, y embestirlos varias veces con su propio auto, dejando a los dos menores heridos.

Martins apuntó en declaraciones a los periodistas tras reunirse con las responsables de UMAR, que ha dedicado «mucho tiempo» a luchar en el Parlamento contra la violencia con leyes que protegiesen a las mujeres.

«Y ahora en mi camino a la Presidencia de la República creo que es mi responsabilidad poner este tema en la agenda y ponerlo de formas nuevas, porque necesitamos de nuevas maneras de hablar sobre la violencia contra las mujeres», subrayó.

En su opinión, a la hora de combatir esta lacra habría que introducir cambios como que «en primer lugar cuando haya episodios de este tipo de violencia darles la importancia que tienen».

«El mayor problema de seguridad en nuestro país es la violencia contra las mujeres y el presidente de la República debe ser capaz de intervenir en estos momentos para no dejar que esto se normalice o se subestime», reflexionó.

Martins indicó que si se observa el discurso de los distintos partidos políticos parece que están todos de acuerdo en combatir este tipo de violencia.

Pero «después cuando llegamos a la concretización de las políticas es más difícil, es más difícil cuando la Justicia no actúa de forma cuidadosa y suficiente para proteger a las víctimas, es más complicado también cuando el Estado no es capaz de financiar de forma consistente los programas que pueden luchar por la igualdad y el respeto en la sociedad», remarcó.

Con pocas posibilidades de salir elegida como presidenta, según las encuestas, Martins, que fue elegida eurodiputada en 2024, es la política de mayor perfil que se ha postulado a los comicios presidenciales del 18 de enero en Portugal, donde los aspirantes con más posibilidades son todos hombres.EFE

