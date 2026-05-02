Grupos armados toman una base militar clave en el norte de Malí

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Grupos armados tomaron el control de una base militar clave en el norte de Malí, tras la serie de ataques que lanzaron el pasado fin de semana contra la junta en el poder, informaron el viernes a la AFP fuentes locales, de seguridad y los rebeldes separatistas.

El país africano se enfrenta a una situación de seguridad crítica, tras el asedio contra posiciones estratégicas de la junta perpetrado por los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, aliado de Al Qaeda) y de la rebelión tuareg del Frente de Liberación de Azawad (FLA).

Sobre el terreno, el ejército maliense y sus aliados rusos «abandonaron sus posiciones» en el campamento militar estratégico de Tessalit el viernes por la mañana, indicó a la AFP un representante local.

Una fuente de seguridad dijo a la AFP que los soldados ya habían «evacuado» el campamento antes de la llegada de los grupos armados. «No hubo ningún combate», afirmó.

Se «rindieron» en Tessalit, cerca de la frontera con Argelia, según un propio responsable del grupo rebelde separatista.

A principios de semana, un portavoz de los rebeldes tuaregs prometió que sus fuerzas conquistarían el norte del país y que la junta, que se hizo con el poder tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, «caería».

Tessalit representa una base estratégica por su posición geográfica, además de contar con una gran pista de aterrizaje en buen estado capaz de recibir helicópteros y otros aviones militares de gran tamaño.

Su toma se produce pocos días después de que los grupos armados lograran controlar la ciudad clave de Kidal, mientras continúan avanzando hacia el norte.

Los ataques coordinados del pasado fin de semana constituyeron la mayor ofensiva en Malí en casi 15 años y provocaron la muerte, entre otros, del ministro de Defensa.

Una investigación abierta a raíz de ellos por la fiscalía militar de Bamako estableció la «complicidad de ciertos militares» y «su participación en la planificación, coordinación y ejecución de los ataques».

Unicef confirmó el viernes en un comunicado que civiles, entre ellos niños, murieron y resultaron heridos durante esos ataques, sin precisar su número.

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