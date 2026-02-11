Guatemala concluye acuerdo que enviaba médicos cubanos a su territorio

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 10 feb (EFE).- El Gobierno de Guatemala informó este martes que concluirá este año un acuerdo de cooperación con Cuba que enviaba médicos del país caribeño a la nación centroamericana.

El Ministerio de Salud guatemalteco indicó a EFE que el convenio, que se había extendido por casi tres décadas, finalizará durante 2026 de manera «progresiva».

De acuerdo a la misma fuente, actualmente se encuentran en Guatemala un total de 412 cubanos como parte del acuerdo de cooperación entre ambos países, incluidos 333 médicos.

Las brigadas cubanas que llegaban a Guatemala como parte del convenio habitualmente eran destinados a distintos puntos del territorio para la atención primaria de la población local.

«La decisión responde a un análisis técnico orientado a fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional y consolidar las capacidades propias del sistema público de salud», indicó el ministerio guatemalteco.

Esta misma semana, la diputada Sonia Gutiérrez, del partido de izquierda Winaq, advirtió que la decisión «puede ser un acto inhumano que atenta la salud y la vida de las poblaciones más necesitadas» del país, debido a la importancia histórica de los médicos cubanos para la atención médica de los guatemaltecos.

Es por ello que la legisladora citó, como le permite la ley, a las autoridades del Ministerio de Salud al Congreso para conocer más detalles al respecto.

Por su parte, el exprocurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade recordó mediante sus redes sociales que «por 27 años los médicos cubanos han sido el pilar de la salud en las zonas más olvidadas de Guatemala» y subrayó que «terminar este convenio es un acto de ingratitud que deja desamparados a los más vulnerables».

El Gobierno de Bernardo Arévalo de León indicó a EFE que «para asegurar la atención a la población se implementará un plan de sustitución escalonado que contempla contratación de personal nacional».

Según cálculos de organismos independientes, el Ministerio de Salud de Guatemala cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región y su sistema sanitario carece del personal y de la infraestructura necesaria para atender a los 18 millones de habitantes del país centroamericano. EFE

jcm/rrt