Guatemala recuerda tras muerte de Uribe que todos sufren cuando «balas se imponen a votos»

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 11 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, envió este lunes su «más sincero pésame» a Colombia por la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado en el país suramericano durante un mitin electoral, y recordó que todos sufren «cuando las balas se imponen a los votos».

«Cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y sufren las sociedades. Sufre la democracia», dijo el gobernante guatemalteco.

Arévalo de León envió en nombre «propio» y de Guatemala su «más sincero pésame» por el fallecimiento del senador Uribe Turbay este lunes.

«La violencia política no debe tener lugar en nuestros países y nuestras sociedades en América Latina. Tenemos que unir esfuerzos entre todos los países para erradicar este flagelo que limita la libertad y los derechos de todas las personas», añadió.

Nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el cartel de Medellín, que la tuvo secuestrada seis meses, Miguel Uribe Turbay se perfilaba como una de las figuras de recambio de la derecha y del partido Centro Democrático.

El político, de 39 años, era abogado de la Universidad de los Andes y tenía maestrías en Políticas Públicas de esa misma institución y en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Uribe Turbay fue concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, donde destacó como un férreo opositor al presidente colombiano, Gustavo Petro.

El senador estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció a las 01:56 hora local (06:56 GMT), según el último parte médico.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político en el barrio bogotano de Modelia de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en las que aspiraba a ser el candidato del Centro Democrático, en oposición a Petro, quien expresó su pésame a la familia del senador. EFE

jcm/mt/nvm

(foto) (video)