Guatemala responde a la protesta de Belice y señala que la tensión fronteriza no es nueva

Ciudad de Guatemala, 13 sep (EFE).- El Ejército de Guatemala respondió este sábado a los señalamientos del Gobierno de Belice por la supuesta violación de su soberanía territorial, tras un incidente entre soldados de la Marina de Guatemala y la Fuerza de Defensa de Belice.

En las últimas horas se conoció que el pasado jueves, el Gobierno de Belice publicó un comunicado titulado «Belice protesta por el incidente con la bandera guatemalteca en la isla Sarstún», cuya cuenca comparten y se disputan ambos países.

Este día, también circuló en redes sociales un video donde se observa un intercambio de palabras entre soldados de los ejércitos de ambos países desde embarcaciones sobre el río Sarstún, que sirve de frontera internacional entre Guatemala y Belice.

«En relación con el incidente suscitado con una embarcación beliceña en el río Sarstún, estos hechos no son nuevos, sino que se han repetido a lo largo de los años, precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo (entre Guatemala y Belice) que conoce la Corte Internacional de Justicia», respondió la vocera del Ejército de Guatemala.

Según el comunicado de Belice, tras el incidente «se iniciaron de inmediato conversaciones de alto nivel entre altos funcionarios de Belice y Guatemala, en las que Belice expresó su firme oposición a la reciente colocación ilegal de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún, ubicada dentro de las fronteras soberanas de Belice».

El Gobierno beliceño también confirmó que las tensiones se disiparon y que las autoridades guatemaltecas confirmaron el retiro de la bandera. Sin embargo, en su comunicado se lee que «el Gobierno de Belice presentará una protesta formal al más alto nivel contra esta violación de su soberanía territorial y las acciones agresivas que la acompañaron».

«Guatemala, en el libre ejercicio de su soberanía y a través del Ejército, continuará ejerciendo, de acuerdo con la ley y protocolos previamente establecidos, de manera permanente sus funciones constitucionales mediante patrullajes sobre el río Sarstún, tal como siempre se ha hecho», reafirmó el Ejército guatemalteco.

Guatemala y Belice mantienen desde hace más de un siglo una disputa territorial que ha provocado tensiones entre ambos países. La disputa territorial fronteriza está actualmente en proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Guatemala presentó en diciembre de 2020 de manera oficial su demanda de reclamo territorial sobre Belice ante ese tribunal internacional. EFE

