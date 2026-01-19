Guatemala vive su primer día en estado de sitio recordando a los nueve policías asesinados

Ciudad de Guatemala, 19 ene (EFE).- Guatemala vive este lunes su primer día bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país centroamericano el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.

Uno de los agentes que había resultado herido durante los ataques registrados el domingo falleció en las últimas horas, lo que elevó a nueve la cifra de policías muertos en esta ofensiva, un ataque coordinado por presuntos pandilleros en represalia por que las autoridades retomaron el control de las cárceles después de que el sábado estallaran motines en tres prisiones distintas.

Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional Civil recordó a sus «héroes caídos» en un acto con la asistencia del ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, y del presidente, que la noche del domingo decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición.

«El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (…) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (…) no se van al olvido. Se van cono honor», dijo Villeda, visiblemente afectado.

Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

El estado de sitio, establecido por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificado por el Congreso en los próximos tres días.

Los ataques del domingo provocaron que las clases educativas se suspendieran este lunes en el ámbito público y privado, aunque Arévalo de León puntualizó que esperan que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.

«No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala», dijo el presidente la noche del domingo, en un mensaje a la nación en el que afirmó que los criminales «están desesperados» porque la estrategia del Gobierno en su contra «está teniendo éxito».

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores. EFE

