Gustavo Ávila jura como nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

3 minutos

La Paz, 22 dic (EFE).- El vocal Gustavo Ávila juró este lunes como nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia y ocupará el cargo que hasta hace poco ejerció Óscar Hassenteufel, con la misión inicial de administrar las elecciones subnacionales de marzo de 2026 y la construcción de un nuevo padrón electoral.

Además de Ávila, tomó juramento Ximena Camacho como la nueva vicepresidenta del ente electoral y ambos cumplirán esas funciones en el periodo 2025-2027, con derecho a una sola reelección, si así lo determina la Sala Plena del TSE.

«Una de las tareas más urgentes e importantes es la construcción del nuevo padrón electoral, es que sea transparente, verificable y auditable, participativo, inclusivo, técnicamente sólido y elaborado con acompañamiento de organismos internacionales», dijo Ávila en un contacto con los periodistas.

Ávila ocupa la plaza de designación presidencial y es el único vocal de la pasada gestión que se mantiene en el cargo, al haber sido nombrado por el expresidente Luis Arce (2020-2025) en abril de 2024, mientras que los otros seis vocales fueron designados por el Parlamento en un proceso que concluyó el fin de semana.

Consultado sobre si tiene el respaldo del presidente Rodrigo Paz para seguir en el cargo, Ávila respondió que el mandatario «se ha ratificado» y que él cumplirá su mandato de forma «constitucional».

El juramento de la directiva del TSE se efectuó en los ambientes del organismo electoral, en La Paz, en presencia de algunos representantes de instituciones del Estado y miembros del cuerpo diplomático con representación en Bolivia.

En su discurso, a nombre de los vocales elegidos por el Legislativo, el vocal Carlos Ortiz mencionó que el ente electoral desde ahora se relacionará «institucionalmente», pero que «jamás permita la injerencia judicial y política en la administración de los procesos electorales».

«La ley es clara, el órgano Electoral tiene autonomía e independencia y no recibe instrucciones de ningún otro órgano del poder público», remarcó.

El sábado, el Parlamento nombró a Ximena Camacho Goyzueta, Ramiro Canedo Chávez, Silvia Chávez Reyes, Celedonia Cruz Ayna, Carlos Goitia Caballero y Carlos Ortiz Quezada como nuevos vocales titulares del TSE, con sus respectivos suplentes, quienes deberán cumplir un mandato de seis años.

Las autoridades electorales designadas destacaron entre 259 postulantes que superaron las etapas de cumplimiento de requisitos y de méritos profesionales que se efectuaron en un tiempo reducido luego del cambio de legislatura a principios de noviembre.

Una de las primeras tareas de los nuevos vocales electorales será administrar el proceso de las elecciones subnacionales, en las que se elegirá a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores regionales, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031. EFE

grb/gb/sbb