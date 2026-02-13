Guterres: El plan de inversiones de Italia para África es un ejemplo de cooperación

3 minutos

Nairobi, 13 feb (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este viernes que el Plan Mattei -el programa de inversiones en África lanzado por Italia para frenar la migración ilegal con desarrollo local- es un ejemplo de cooperación basada «en el respeto mutuo y la confianza».

«Siguiendo la mejor tradición de cooperación con África, Italia muestra a través del Plan Mattei su claro compromiso con este tipo de cooperación y es un ejemplo a seguir para otros», dijo según un comunicado divulgado por la ONU.

Guterres se pronunció en la segunda edición de la cumbre Italia-África, que se celebra en Adís Abeba.

Tras dos años de despliegue y una inversión inicial de 5.500 millones de euros, esta cumbre, en la que también participa la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca evaluar el progreso del Plan Mattei, la gran apuesta estratégica presentada por Roma en 2024 para liderar el desarrollo en África y frenar la inmigración irregular hacia Europa.

Para fortalecer el impacto de este programa, señaló Guterres, son necesarias «tres prioridades globales»: la justicia financiera, la acción climática y una transformación digital «que funcione para todos».

«Los países africanos pagan hasta ocho veces más por préstamos que los países desarrollados. Esto obstaculiza la inversión y las oportunidades», aseveró.

El alto funcionario hizo un llamamiento a «abordar el problema de la deuda y reestructurar una arquitectura financiera global que refleje las realidades actuales, no las estructuras de poder del pasado».

Esto, según él, «es también una de las maneras más eficaces de abordar las causas profundas de la migración irregular: crear empleo, fortalecer los servicios y restaurar la esperanza».

En el ámbito del clima, Guterres lamentó que África solo recibe el 2 % de la inversión mundial en energía limpia y sostuvo que «esto debe cambiar».

«Con los recursos renovables y la joven fuerza laboral de África, y con socios que aportan capital y tecnología, la transición a la energía limpia puede ser un motor de crecimiento compartido», aseguró.

Finalmente, afirmó que es necesario garantizar que la inteligencia artificial sea «segura, transparente y justa, con beneficios compartidos por todos».

Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU acaba este año, consideró que «el éxito de África es esencial para un mundo más seguro, más igualitario y más sostenible».

El alto funcionario participará este fin de semana en la cumbre de líderes de la Unión Africana (UA), que tendrá lugar en Adís Abeba con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno y tendrá como invitada especial a Meloni. EFE

lbg/mgr