Guterres advierte del coste de la guerra de Irán para África, ya asfixiada por la deuda

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Nairobi, 11 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este lunes de que África, donde muchos países están ya asfixiados por la deuda, se está viendo gravemente afectada por el coste de las restricciones causadas por la guerra de Irán y señaló que es «urgente» una desescalada del conflicto.

«Países que ya pagan demasiado por sus préstamos se están viendo obligados a pagar aún más para importar energía o fertilizantes, transportar mercancías, alimentar a la población y proteger a los más vulnerables», afirmó Guterres en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi.

El impacto para África es especialmente grave, además, porque «aproximadamente el 13 % de las importaciones» del continente -principalmente de petróleo y fertilizantes- transitan por el estrecho de Ormuz, mientras «cuatro de cada cinco países son importadores netos de petróleo», aseveró.

En ese contexto, el secretario general reiteró que «la desescalada es urgente, deben restablecerse los derechos y libertades de navegación» y Ormuz «debe reabrirse por completo y de manera segura», mientras «todas las partes deben abstenerse de cualquier acción que pueda agravar el conflicto».

Guterres también hizo referencia a los diferentes conflictos que azotan África, como los de Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC) o el Sahel, para los que «no existen soluciones militares».

El secretario general viajó a la capital keniana para colocar este lunes la primera piedra del proyecto de expansión de esta sede, con una inversión de 340 millones de dólares, que convertirá la Oficina de la ONU en Nairobi (UNON, en inglés) en el tercer centro global más grande de la ONU, después de Nueva York y Ginebra.

Guterres también acudió a Nairobi para participar en la histórica Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano, que se celebra este lunes y martes y supone la primera reunión de este tipo que alberga un país anglófono.

«Con demasiada frecuencia se espera que los países africanos acepten decisiones tomadas en instituciones en las que no tienen voz ni voto. Esto debe cambiar. Necesitamos una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. Esto incluye al Consejo de Seguridad, donde persiste una injusticia histórica al negar a África asientos permanentes», remarcó el secretario general.

«Ese será mi mensaje mañana en la Cumbre África Adelante», adelantó, al señalar que también transmitiría esa necesidad en la próxima conferencia anual entre la Unión Africana (UA) y la ONU, prevista en Adís Abeba.

De acuerdo con el Gobierno keniano, la Cumbre África Adelante atraerá unos 4.000 delegados, incluidos una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, líderes empresariales y figuras internacionales.

Los mandatarios abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial. EFE

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