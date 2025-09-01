Guterres expresa «profunda consternación» ante el devastador terremoto de Afganistán

Naciones Unidas, 1 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes su «profunda consternación» por el terremoto de magnitud 6,0 que la pasada noche azotó el este de Afganistán dejando más de 800 víctimas mortales y unos 2.700 heridos.

«El secretario general expresa su solidaridad con el pueblo afgano, extiende sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos», detalla el comunicado remitido hoy por el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Las Naciones Unidas y sus socios en Afganistán se están coordinando ahora con las autoridades talibanes de facto para evaluar rápidamente las necesidades, brindar asistencia de emergencia y estar preparados para movilizar apoyo adicional.

Además, la ONU está elaborando un llamamiento de emergencia y se han liberado 5 millones de dólares del fondo de emergencia de las Naciones Unidas para hacer frente a esta catástrofe.

«Las Naciones Unidas en Afganistán no escatimarán esfuerzos para ayudar a la población, pero la financiación humanitaria actual es insuficiente para atender las necesidades. El Secretario General pide recursos humanitarios adicionales para responder urgentemente a la tragedia y las crisis actuales», alerta el comunicado.

Según el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, 800 de los fallecidos y 2.500 heridos se registraron en Kunar, mientras que en Nangarhar hubo doce muertos y 255 heridos, las dos provincias más afectadas por el seísmo, situadas en el este del país y en la frontera con Pakistán.

Mujahid advirtió de que las cifras «no son definitivas y podrían aumentar», mientras las operaciones de rescate continúan desde la madrugada para localizar supervivientes, dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado las carreteras en el este del país y que impiden acceder a zonas remotas.

El temblor inicial se registró a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT) y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo a 27 kilómetros al este de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar su poder de destrucción.

El Ejecutivo anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de 1.000 millones de afganis (unos 14,63 millones de dólares) para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos si fuera necesario. Según explicó, los recursos se destinarán a asistencia médica de urgencia, distribución de alimentos y refugio, además de apoyar las tareas de rescate en las zonas más aisladas.

El Gobierno talibán ha desplegado helicópteros para evacuar a víctimas en zonas aisladas, mientras hospitales como el de Jalalabad, el más cercano al epicentro, están desbordados por la llegada de heridos. EFE

