Guterres tilda de «inaceptable» cualquier amenaza contra Machado por ganar o recibir Nobel

Naciones Unidas, 10 dic (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este miércoles «cualquier amenaza» contra la líder opositora venezolana María Corina Machado tras su reciente reconocimiento con el premio Nobel de la Paz.

«Cualquier amenaza a María Corina Machado por ganar o recibir el premio Nobel es inaceptable. No debería haber ninguna amenaza contra ella ni contra nadie que trabaje por apoyar los derechos humanos en Venezuela», dijo hoy en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz de Guterres.

El portavoz subrayó la importancia de proteger a todas las personas que defienden los derechos humanos en el país sudamericano, en un contexto marcado por la tensión política y las denuncias de represión de la sociedad civil.

El pasado 10 de octubre, Guterres felicitó a Machado por lograr el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando que ha sido una «defensora de la democracia» y «una voz de unidad en su país».

«En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados mundialmente, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático», dijo entonces el diplomático portugués.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no pudo viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque se espera que llegue hoy a la capital noruega.

Machado dedicó este miércoles el Nobel a todo el pueblo de Venezuela y a los «héroes» que luchan por la «libertad», además de los líderes del mundo «que nos acompañaron y defendieron nuestra causa».

La opositora venezolana hizo «todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia», un viaje en una situación de «extremo peligro» y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, «estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo», informó este instituto en un comunicado. EFE

