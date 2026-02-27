Hallan asesinada a «madre buscadora» en Sinaloa en medio de la gira de Sheinbaum

3 minutos

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- Rubí Patricia Gómez-Tagle, identificada como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, fue hallada asesinada este viernes en la ciudad de Mazatlán, estado de Sinaloa, noroeste de México, donde hoy la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia de prensa diaria.

De acuerdo con medios locales, la mujer fue identificada como Rubí Patricia, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, organización conformada por madres buscadoras que participan en la localización de personas desaparecidas en la zona sur de Sinaloa.

El cuerpo fue localizado al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento (urbanización) Jabalíes, sobre la avenida Santa Rosa, en las inmediaciones de Luis Donaldo Colosio Murrieta, zona donde horas antes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con la información, la activista habría sido atacada con un arma blanca dentro de la vivienda, donde su cuerpo fue encontrado en la sala.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó en un comunicado que “este viernes 27 de febrero de 2026 se registró el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de un domicilio ubicado en Mazatlán”.

Según la dependencia, “de acuerdo con información preliminar, la víctima podría formar parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.

La Fiscalía detalló que en el sitio trabajan la Policía de Investigación y personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes y el procesamiento del lugar.

“Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, señaló la autoridad.

La institución agregó que continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del homicidio.

Rubí Patricia era conocida en la comunidad por su participación en labores de búsqueda de personas desaparecidas, una actividad realizada por colectivos de familiares ante la magnitud de la crisis de desapariciones en México, donde más de 133.000 personas permanecen desaparecidas según registros oficiales.

En un comunicado aparte, el colectivo de madres buscadoras Sabuesos Guerreras, afirmó que el asesinato de la activista, justo el día de la visita de Sheinbaum a Mazatlán, es no solo una “tragedia individual”, sino un “desafío a la autoridad” y confirma que el discurso de “abrazos” o “protección” no “ha llegado al terreno donde las madres escarban la tierra.

Asimismo, subrayó que el crimen es un “mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”.

El asesinato ocurre en medio de un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde autoridades federales han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad tras enfrentamientos entre grupos criminales y operativos contra organizaciones del narcotráfico. EFE

csr/afs/jrh