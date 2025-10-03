The Swiss voice in the world since 1935
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Internacional, 3 oct (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

La organización dijo haber tomado esa decisión «tras un estudio exhaustivo» y «con el fin de lograr el cese de las hostilidades».

Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a «todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos», «siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio».

Mostró igualmente la voluntad de iniciar «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir los detalles del plan.

El grupo también dijo renovar «su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico».

Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos «inherentes» del pueblo palestino «está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes».

«Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad», concluyó su nota.

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista.

En un mensaje en su red social, Truth Social, exigió a Hamás la liberación de «TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA».

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí. EFE

mgr/lnm

