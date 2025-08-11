Hamás condena el «crimen brutal» de Israel contra los periodistas de Al Jazeera en Gaza

Jerusalén, 11 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó el «crimen brutal» que perpetró Israel matando este domingo contra un equipo de periodistas de Al Jazeera en la Franja de Gaza, entre ellos el conocido reportero palestino Anas Al Sharif, con el que Israel pretende «silenciar su voz mediática» para «ejecutar sus masacres lejos de los ojos del mundo».

En un comunicado, Hamás afirma que su asesinato en un ataque selectivo a la tienda que ocupaban junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza «supera todos los límites del fascismo y la criminalidad».

Los informadores muertos en la ofensiva israelí en Gaza, que cumplirá dos años en octubre, son ya 237, lo que para Hamás afirma es «el ataque más amplio contra periodistas que se ha visto en cualquier guerra».

Hamás afirma que Al Sharif «fue un ejemplo de periodista libre que documentó el crimen de hambre y mostró al mundo las escenas de hambruna que la ocupación impone a nuestro pueblo en Gaza».

En el comunicado, asegura que «el asesinato de periodistas y la intimidación de los que quedan allanan el camino» para la toma por parte de Israel de la ciudad de Gaza, un plan aprobado el pasado viernes por el Gobierno israelí y que conlleva el desplazamiento de un millón de personas de la capital gazatí.

Con estos asesinatos, añade, Israel pretende «silenciar su voz mediática» para «ejecutar sus masacres lejos de los ojos del mundo».

Hamás pide una «amplia reacción de periodistas y medios de comunicación en todo el mundo» y hace una llamada a la comunidad internacional y sus instituciones, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a «condenar claramente este crimen».

Al Jazeera también «condenó enérgicamente el asesinato selectivo de sus corresponsales Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, junto con los fotógrafos Ibrahim al Thaher y Mohamed Nofal», según un comunicado, en el que señaló que Al Sharif era «uno de los periodistas más valientes de Gaza».

El Ejército israelí admitió que mató a última hora del domingo a los cinco periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado al grupo islamista Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Con ellos cinco, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido.EFE

mt/alf