Hamás culpa a Israel de querer sabotear el alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 29 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó este miércoles los recientes ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en los que murieron más de 100 personas, y culpó a Israel de «socavar» el acuerdo de alto el fuego con la complicidad del gobierno estadounidense de Donald Trump.

«La insidiosa escalada contra nuestro pueblo en Gaza revela una clara intención israelí de socavar el acuerdo de alto el fuego e imponer nuevas realidades por la fuerza, con la complicidad del gobierno estadounidense que proporciona al gobierno fascista de Netanyahu cobertura política para continuar sus crímenes», dijo Hamás en un comunicado.

Además, el grupo instó a los mediadores y garantes del alto el fuego, entre ellos Catar y Egipto, a presionar de forma «inmediata» al Gobierno israelí para que detenga las masacres y se comprometa con lo acordado; ya que insistió todas las facciones palestinas siguen comprometidas con él.

Desde la oleada de ataques israelíes que comenzaron la tarde del martes hasta la mañana de hoy, 104 personas murieron en Gaza, incluidos 46 niños y 20 mujeres, detalló hoy el Ministerio de Sanidad de Hamás; que contabilizó también 253 heridos.

Por su parte, en un comunicado castrense, el Ejército israelí dijo que entre los muertos hay «decenas» de milicianos, entre ellos al menos dos comandantes y dos combatientes que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Entre los objetivos atacados, según el Ejército, hubo también puestos de observación, almacenes de producción de armas, túneles subterráneos y posiciones de lanzamiento de morteros.

Israel comenzó ayer a bombardear de nuevo la Franja de Gaza, como ya hizo el pasado 19 de octubre -matando esa vez al menos a 45 personas-, pese al alto el fuego.

En esta ocasión, Israel culpó a Hamás de la muerte ayer de un soldado israelí en una emboscada en Rafah, en el extremo sur de la Franja, mientras que el grupo palestino desmintió haber participado en ese incidente. EFE

