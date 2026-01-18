Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata

1 minuto

El Cairo, 18 ene (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás aseguró que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité tecnocráta, encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaaz, que se estableció e inició sus reuniones y funciones en El Cairo el pasado miércoles, dijo a EFE una fuente del movimiento.

La fuente, familiarizada con las conversaciones en El Cairo y que pidió hablar bajo anonimato, aseguró que Hamás «reafirmó» durante las reuniones «su pleno compromiso» de entregar la administración de la Franja de Gaza al comité recién formado.

Asimismo, confirmó que el movimiento ha acordado con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso de entrega, señalando que los líderes del movimiento fuera de la Franja habían instruido a sus organizaciones y facciones afiliadas a que se prepararan para renunciar a sus cargos y entregar todos los archivos pertinentes. EFE

