Hamás ofrece sus condolencias al activista detenido Thiago Ávila por la muerte de su madre

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Jerusalén, 6 may (EFE).- El grupo islamista Hamás ofreció este miércoles sus condolencias a Thiago Ávila, activista brasileño de la Flotilla Global Sumud, por la muerte de su madre mientras él continúa detenido en una cárcel israelí.

«Al compartir el dolor de Ávila, valoramos enormemente su firmeza y determinación para defender a Gaza frente a la injusticia que se ejerce contra ella, así como su defensa de nuestro pueblo palestino desde valores humanitarios genuinos», expresó en un comunicado el grupo gazatí.

Según la organización de la Flotilla Global Sumud, Teresa Regina de Ávila e Silva, madre de Thiago, murió el martes en Brasilia a los 63 años. El Sindicato de Policías Civiles del Distrito Federal añadió que llevaba años con una delicada condición de salud.

Ávila, ciudadano brasileño, y el español-palestino Saif Abukeshek son los dos únicos que han sido trasladados a Israel de los 175 activistas a bordo de la Flotilla interceptada en aguas internacionales.

Ambos llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre y permanecen en un centro de detención de la ciudad costera israelí de Ashkelon.

Los abogados de ambos activistas, del centro legal Adalah, anunciaron este martes la presentación de un recurso ante la justicia israelí contra la decisión que prorrogó el martes su detención otros seis días por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

En su escrito, Adalah sostiene que no existe «sospecha razonable» de que los activistas hayan cometido delitos graves y afirma que participaban en una misión humanitaria hacia Gaza para desafiar el bloqueo israelí. EFE

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