Harry Potter y Dark Universe, parte de las atracciones del nuevo parque Epic de Florida

2 minutos

Miami (EE.UU.), 17 mar (EFE).- Con cinco mundos temáticos que incluyen Harry Potter, Dark Universe, ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y Nintendo, Universal abre el próximo 22 de mayo su nuevo parque Epic Universe, aledaño a los tres ya existentes en Orlando, en el centro de Florida.

Situado a pocos kilómetros de los parques existentes están Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon-Isle of Berk y Dark Universe.

La compañía ofreció este lunes una descripción de la nueva atracción que empieza cruzando por el portal Chronos. Al ingresar, los visitantes serán recibidos por Celestial Park, una zona central que actúa como nexo entre los diferentes mundos.

Los fanáticos de Harry Potter podrán después sumergirse en una recreación a gran escala del Ministerio de Magia.

La atracción principal llevará a los visitantes en una aventura interactiva a través de este emblemático escenario. Viajarán también desde el París mágico hasta el Ministerio de Magia británico para presenciar el tan esperado juicio de la infame Dolores Umbridge en la emocionante atracción ‘Harry Potter and the Battle at the Ministry’.

En Super Nintendo World, los asistentes podrán adentrarse en el colorido universo de Nintendo, con experiencias interactivas y permitiendo a los visitantes sentirse parte de sus videojuegos favoritos, incluyendo el monte Beanpole.

Inspirado en la exitosa serie ‘Cómo entrenar a tu dragón’, Isle of Berk transportará a los visitantes al mundo de los vikingos y dragones. Con enormes estatuas vikingas y atracciones temáticas.

Podrán experimentar lo que es volar en un dragón en Hiccup’s Wing Gliders, competir para superar y empapar a los demás visitantes en Fyre Drill o posar para una foto con Toothless.

Dark Universe ofrece una experiencia inmersiva basada en los monstruos clásicos de Universal, como Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. Se trata de una zona que combinará el terror y también la nostalgia.

El ícono de este siniestro mundo es Frankenstein Manor, donde los visitantes se adentrarán en sus catacumbas y se enfrentarán a una horda de monstruos enfurecidos.

Las entradas del parque, con más de 50 atracciones y una variedad de opciones gastronómicas, tiendas y entretenimiento en vivo, ya están a la venta, informó Universal. EFE

ims/cpy

(foto)