Harvey Weinstein se queja de dolor de pecho mientras jurado de su caso empieza a deliberar

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Nueva York, 13 may (EFE).- El jurado del nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein en Nueva York comenzó a deliberar este miércoles pero terminó la sesión temprano, después de que el exproductor cinematográfico se quejara de dolor de pecho.

Los miembros del jurado llevaban cerca de cuatro horas deliberando cuando pidieron revisar la transcripción del testimonio de su denunciante, la estilista Jessica Mann, y un documento de Power Point, momento en que el juez dio a conocer la situación de Weinstein, señalan medios locales.

«El señor Weinstein está bajo custodia del Departamento de Correcciones, tiene dolores en el pecho y no se siente bien», dijo en la sala el juez Curtis Faber, que preside el caso, recogen de medios como The New York Times y New York Post.

Weinstein enfrenta diversas condiciones de salud, entre ellas un diagnóstico de cáncer.

El juez envió al jurado a su casa y la evidencia que pidieron sus miembros les será entregada cuando regresen el jueves al tribunal, mientras que la defensa del productor recomendó a su cliente que viera a un médico.

El martes terminaron los argumentos de la Fiscalía y la defensa de este nuevo proceso, que se extendió a lo largo de un mes e incluyó a 20 testigos, incluida Mann, que lo acusa de haberla violado en un hotel en Manhattan el 18 de marzo de 2013.

La defensa del exproductor sostiene que su relación era consensual, lo que Mann ha admitido, pero asegura que ese día él la violó porque se había negado varias veces a sus avances.

En 2025, el productor fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado ‘Me Too’.

El cofundador de la productora Miramax afrontó entonces tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver y vuelve ahora a dirimirse

Weinstein permanece en la cárcel de Rikers, en Nueva York, donde cumple esa y otra condena de 16 años por delitos sexuales cometidos en California.

El productor de ‘Pulp Fiction’ se ha declarado no culpable de todas las acusaciones que se han hecho en su contra. EFE

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